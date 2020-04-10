سيدة هندية تهّز الإعلام الهندي بعد أن جلبت أبنها بأغلى ثمن

2020/04/10 | 17:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أقدمت سيدة هندية على جلب ابنها الذي تقطعت به السبل على دراجة نارية من منطقة تبعد عن مكان سكنه بمسافة 1400 كيلو متر.وقالت وسائل إعلام هندية في خبر ترجمته منصة “يس عراق” إن “ابنها الوحيد ، نظام الدين ، تقطعت به السبل في ولاية أندرا براديش المجاورة لمنطقة سكنه، بعد أن […]

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