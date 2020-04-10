2020/04/10 | 17:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلنت شركة “فوجي فيلم” اليابانية، أنها ستبدأ التجارب السريرية في الولايات المتحدة لعقار “أفيغان” وهو دواء مضاد للإنفلونزا من المتوقع أن يكون فعالًا في علاج المصابين بعدوى فيروس كورونا الجديد.وقالت الشركة ان التجارب ستجرى على 50 حالة من المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة بالتعاون مع مستشفى بريغهام للنساء، ومستشفى ماساتشوستس العام، وكلية الطب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“فوجي فيلم” تجري تجارب على عقار لمعالجة كورونا !) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“فوجي فيلم” تجري تجارب على عقار لمعالجة كورونا !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).