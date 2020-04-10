الزواج بزمن كورونا.. الشرطة تزّف ثنائياً إلى قفص الزوجية بكركوك (صور وفيديو)

2020/04/10 | 17:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ جرت في محافظة كركوك، يوم الجمعة، مراسيم حفل زواج من دون خرق حظر التجوال المفروض للوقاية من فيروس كورونا، إذ تولت قوات الشرطة مهمة زف العروسين إلى قفص الزوجية.

وخلافاً للأعراف السائدة في كركوك والعراق عموماً، فإن مراسيم الزفاف جرت دون مدعويين واقتصرت على أفراد الشرطة الذين رافقوا بسياراتهم المزينة سيارة العريس لجلب عروسته والتقاط الصور التذكارية قبل الاستقرار في عش الزوجية.

وارتدى العريس شيركو حلة سوداء بينما تجملت عروسته بالفستان الأبيض، ولم يعكر صفو أناقتهما سوى الكفوف البلاستيكية والكمامة الواقية من فيروس كورونا.

وجرى اختصار مراسيم الزواج وعدم حضور الأهل والأقارب والمعارف مراعاة لحظر التجوال المفروض في المحافظة ومنع إقاة التجمعات العامة والحفلات للحد من تفشي كورونا.

وألقى حضور قوات الشرطة والمشاركة في زفة العروسين طابعاً خاصاً على مراسيم الزفاف على نحو عكس التكافل بين السكان والسلطات الحكومية في محنة جائحة كورونا.

وتحدث العريس شيركو لشفق نيوز قائلاً "انا وزوجتي سعيدان لأننا واجهنا فيروس كورونا، وتحدينا هذا الوباء لكي يجري العرس بكل أمان".

وأضاف، "بفضل شرطة نجدة كركوك الذين أسهموا بإتمام هذا العرس، جرت المراسيم بسلام، ونحن بدورنا نشكرهم جزيل الشكر، ونحن فخورون بأنفسنا لأننا لم نكسر القوانين".

ويبلغ مجموع الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في محافظة كركوك ٢٤، بينها حالة وفاة واحدة، و١٠ حالات تعاف.

وفي المجمل، سجل العراق 1232 حالة إصابة بالفيروس، بينها 69 حالة وفاة، و496 حالة تعافٍ.

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