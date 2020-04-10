2020/04/10 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعطى الكرملين اليوم الحمعة نظرة إيجابية للتفاهمات التي توصلت إليها دول مجموعة "أوبك+" ب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكرملين: نعتبر صفقة "أوبك+" تمت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
أعطى الكرملين اليوم الحمعة نظرة إيجابية للتفاهمات التي توصلت إليها دول مجموعة "أوبك+" ب...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكرملين: نعتبر صفقة "أوبك+" تمت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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