الكرملين: نعتبر صفقة

2020/04/10 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعطى الكرملين اليوم الحمعة نظرة إيجابية للتفاهمات التي توصلت إليها دول مجموعة "أوبك+" ب...





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