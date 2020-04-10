الكرملين: نعتبر صفقة "أوبك+" تمت


الكرملين: نعتبر صفقة
2020/04/10 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- متابعة

أعطى الكرملين اليوم الحمعة نظرة إيجابية للتفاهمات التي توصلت إليها دول مجموعة "أوبك+" ب...

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