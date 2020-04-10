بتقسيم دول العالم لمجموعتين.. العراق يعتمد رسمياً آلية اقترحتها الصحة لعودة مواطنيه في الخارج

2020/04/10 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، باعتماد آلية لعودة عراقيي الخارج، اقترحتها وزارة الصحة.

وحصلت (بغداد اليوم) على نسخة من توجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الوزارات كافة باعتماد آلية مقدمة من وزارة الصحة لعودة عراقيي الخارج، تتضمن تقسيم دول العالم الى مجموعتين بحسب معدل حدوث الإصابة في الدول، ويتم على أساس التقسيم فحص العراقيين العائدين في المنافذ الحدودية، ونقل الحالات المشتبه بإصابتها الى المستشفيات لإكمال الفحص.

وأوصت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بأن تكون القوات المسلحة العراقية على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم اللازم عند استقبال الوافدين في المنافذ الحدودية والمطارات، وتهيئة طائرات خاصة إذا دعت الضرورة لذلك.

أدناه كتابا الأمانة العامة لمجلس الوزراء:

أدناه الكتاب الصادر عن وزير الصحة، جعفر علاوي:

بغداد اليوم- متابعة

أعطى الكرملين اليوم الحمعة نظرة إيجابية للتفاهمات التي توصلت إليها دول مجموعة "أوبك+" بقيادة موسكو والرياض، أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، خلال حديثه للصحفيين اليوم الجمعة، إ

بغداد اليوم - النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الجمعة، تسجيل 3 اصابات جديدة بكورونا، مبينة أن العدد الكلي للاصابات في المحافظة بلغ 257 حالة.

وقالت الدائرة في بيان، "نعلن للاخوة المواطنين عن قيام دائرة صحة النجف الاشرف بتسجيل (3) إصاب

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تأكدت في العالم حتى الآن إصابة أكثر من 1.5 مليون شخص بفيروس كورونا، بواقع 19 مصابا بين 100 ألف إنسان، والإحصائية لأسبوع واحد فقط.

وبلغ عدد المتعافين ونسبتهم 80٪، زهاء 357 ألف شخص، فيما ازداد عدد الوفيات بسبب العدوى بأكثر من 7

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