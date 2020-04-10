ارتفاع عدد وفيات كورونا في إيطاليا بين الأطباء والكوادر الصحية

2020/04/10 | 17:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير لصحيفة الواشنطن بوست، عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بين صفوف الأطباء الايطاليين.

وذكرت الصحيفة ان حالات الوفاة بين الأطباء وصلت لغاية العاشر من نيسان الجاري الى مئة حالة، كان آخرها لطبيب يبلغ من العمر اثنين وستين عاما، وهو من العاملين في إحدى مستشفيات مدينة فينيسيا، مبينة ان من بين أسباب ارتفاع الوفيات في صفوف الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي، هو استمرارهم بالعمل منذ فترة طويلة، في ظل ظروف صعبة والنقص الحاصل بعدد الكمامات القفازات الطبية، الإضافة إلى إعادة المئات من الأطباء المتقاعدين إلى العمل.

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