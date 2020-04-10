الصحة العالمية : نفضل أن يكون هناك نوع من إجراءات تشديد الحظر حالياً

2020/04/10 | 17:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مسؤول شعبة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، وائل حتاحت، أن خمسة وثمانين بالمئة من حالات الإصابة بفيروس بكورونا ليست خطيرة.

وقال حتاحت إن عملية تقييم الوضع العام من حيث مدى انتشار فيروس كورونا يعتمد على عاملين، الأول وهو تعقب نسبة الوفيات بالنسبة لنسب الإصابة، وثانياً احتساب عدد الإصابات بشكل مطلق وعدد الوفيات لافتاً إلى إمكانية حصر الحالات قبل أن تنتقل الإصابة أو العدوى لغيرها من الحالات.

وشدد على ان هناك حذر شديد من أي دولة تقول انها سيطرت على فيروس كورونا بشكل مطلق، لأنه من المحتمل في أي لحظة خروج الوضع عن السيطرة، كما أن منظمة الصحة العالمية لا تنصح بإنهاء حالة الحظر بشكل كامل من الممكن ان يكون هناك نوع من تخفيف الإجراءات.

واكد ان الصحة العالمية تفضل أن يكون هناك نوع من إجراءات تشديد الحظر بالوقت الحالي، خصوصاً بما يتعلق بالتجمعات الكبيرة، سواء كانت اجتماعية أو رياضية أو دينية.

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