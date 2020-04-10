تسجيل 115 وفاة بكورونا في هولندا و 1335 إصابة جديدة خلال يوم واحد

2020/04/10 | 17:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الصحية الهولندية تسجيل مئة وخمس عشرة حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأكدت السلطات أن عدد الإصابات خلال يوم واحد وصلت الى الف وثلاثمئة وخمس وثلاثين إصابة ليرتفع العدد الكلي للإصابات الى ثلاثة وعشرين الفا وسبع وتسعين حالة، فيما بلغ اجمالي الوفيات الفين وخمسمئة وأحد عشر شخصا.

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