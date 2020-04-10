كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في مستشفيات بريطانيا إلى 8114

2020/04/10 | 17:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلنت السلطات البريطانية اليوم الجمعة، تسجيل 866 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي لقتلى الوباء إلى 8114.أعلن مسؤولو الصحة في بريطانيا، أن عدد القتلى بالفيروس التاجي في المستشفيات الإنجليزية ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 866، ليصل إجمالي الوفيات إلى 8114 حتى اليوم الجمعة.وأضاف المسؤولون أن أعمار […]

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