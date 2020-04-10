وزارة الكهرباء تحدد مستحقات موظفي العقود وفق سلم الرواتب الجديد

2020/04/10 | 17:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… حددت وزارة الكهرباء مستحقات موظفيها من العقود والأجور وفق سلم الرواتب الجديد، مشيرة إلى أنها ستوزع الرواتب في الأسبوع المقبل.وقال الناطق باسم الوزارة احمد موسى في بيان له وتلقته ( المستقلة)… اليوم الجمعة ، ان “رواتب الموظفين العقود والأجور في وزارة الكهرباء مؤمنة بالكامل، ولا توجد نيه لدى الوزارة بإعطائهم إجازة إجبارية أو […]

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