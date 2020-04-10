الربيعي : المعطيات السياسية تشير نحو منح الثقة لحكومة الكاظمي

2020/04/10 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح تحالف سائرون، تمرير التشكيلة الحكومية لرئيس مجلس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، حال عرضها داخل مجلس النواب.

وقال عضو مجلس النواب، عن تحالف سائرون، علاء الربيعي إن المعطيات السياسية القائمة تؤشر بوصلتها بشكل كبير على منح الثقة لحكومة الكاظمي في البرلمان، في جلسة منح الثقة التي سيعقدها مجلس النواب، مضيفا ان الظروف الصعبة والازمات التي يمر بها البلد، لا تتحمل تعقيد المشهد السياسي أكثر، خصوصا وأن هناك مهاما كبيرة تنتظر الكاظمي، والكتل السياسية.

وشدد على ضرورة ترك حرية اختيار الوزراء للرئيس المكلف، بعيداعن الضغوط السياسية ومبدأ المحاصصة.

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