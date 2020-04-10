بارزاني: جريمة الاعتداء على المرأة الكردية في كركوك لن تمر مرور الكرام

2020/04/10 | 17:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، حكومتي العراق وإقليم كردستان إلى إجراء تحقيق مشترك في جريمة الاعتداء على امرأة كوردية في كركوك.

وقال بارزاني في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "خلال الأيام الماضية نشرت وسائل إعلام خبراً عن قيام عدد من التابعين لقوات الحشد الشعبي والشرطة العراقية قرب سيطرة بردي بالاعتداء على امرأة كوردية من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي من عائلة تعاني من الفقر المدقع ولا حول لها ولا قوة، في كركوك".

وطالب "الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بإجراء تحقيق مشترك وشامل في هذه الجريمة البشعة لكي ينال الفاعلون جزاءهم العادل".

وتابع أن "هذه جريمة وإجحاف كبير بحق مواطنة كوردية بريئة تحت الإدارة والواقع العسكري المفروض على كركوك حيث اعتادت هذه السلطة منذ البداية على معاداة المواطنين الكورد في كركوك ومصادرة حقوقهم بطرق مختلفة".

واختتم قائلاً: "ليكن في حسبان جميع الأشخاص والأطراف أن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام ولن يتم التغاضي عنها، لأن هذا الاعتداء هو مساس بكرامة المواطنين ليس في كركوك فحسب بل لجميع الكورد، وينبغي إنزال أشد العقوبات على هؤلاء الجناة الآثمين في هذه الجريمة الشنيعة".

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