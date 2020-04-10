2020/04/10 | 17:48 - المصدر: الغد برس

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ولاية نيوجيرسي الأميركية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا لأكثر من 54

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ولاية نيوجيرسي الأميركية: ارتفاع عدد الإصابات بكورونا لأكثر من 54 ألفا بعد تسجيل 3627 إصابة جديدة

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