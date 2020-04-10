التعليم العالي: الامتحانات النهائية لهذا العام لن تجرى ما لم تعد الحياة لطبيعتها

2020/04/10 | 17:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، ان الامتحانات النهائية لهذا العام لن تجرى ما لم تعد الحياة لطبيعتها.

وذكر المتحدث بأسم الوزارة عدنان العربي في بيان تلقته "الغد برس"، بان "الكورس الأول في جميع الجامعات سينتهي في 26 نيسان الجاري وسيقوم أستاذ المادة بتقييم الطلبة الذين التزموا بالتعليم الإلكتروني ومنحهم الدرجات التي يستحقونها"، مؤكداً بان "الامتحانات النهائية لهذا العام الدراسي لن تجرى ما لم تعد الحياة لطبيعتها".

واضاف بان "هناك متسع من الوقت للبدء بالكورس الثاني ومشاريع التخرج ستقدم في نهاية السنة الدراسية وان الوزارة لن تعجز عن إيجاد الحلول المستمرة للازمة الحالية و التحلي بالمرونة لإدارة الأزمة وإشراك الأساتذة بصناعة القرار كونهم الأقرب للواقع".

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