محمد بن راشد: فيروس يجعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه

2020/04/10 | 17:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي، في حسابه على تويتر، إن “السياسة والاقتصاد تتقزمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه!”.وذكر في تغريدة أطلعت عليها “يس عراق”، “بقي العالم لسنوات يتجادل…من يقود الآخر هل تقود السياسة […]

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