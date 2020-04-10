2020/04/10 | 17:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكابتن حسن مولى يؤكد إن حالته الصحية تتحسن تدريجيا بفعل العلاجات والرعاية الصحية في مستشفى البصرة التعليمي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/10 | 17:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكابتن حسن مولى يؤكد إن حالته الصحية تتحسن تدريجيا بفعل العلاجات والرعاية الصحية في مستشفى البصرة التعليمي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكابتن حسن مولى يؤكد إن حالته الصحية تتحسن تدريجيا بفعل العلاجات والرعاية الصحية في مستشفى البصرة التعليمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).