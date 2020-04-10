صحف عربية : تنوع حضور القوى السياسية يكشف التوافق غير المسبوق على الكاظمي

2020/04/10 | 17:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأبرزت صحف عربية، اليوم الجمعة، أهمية تكليف مصطفى الكاظمي بمنصب رئيس الوزراء، مشيرة إلى تاريخ الكاظمي الذي تنوع بين المعارضة والكتابة في عالم الصحافة.ونبّهت الصحف إلى انتهاج الكاظمي سياسة مسار حيدر العبادي، وهو مسار سياسي يقضي بإقامة علاقات طيبة مع جميع القوى السياسية سواء الولايات المتحدة أو العراق في وقت واحد.واستعرضت تقارير أخرى أيضاً التحديات التي تنتظر الكاظمي في منصبه الجديد.التوافق على الكاظميأشارت صحيفة "العرب" اللندنية إلى حضور الكثير من القوى السياسية لمراسم تكليف الكاظمي في منصب رئيس الوزراء، وقالت الصحيفة إن تنوع الحضور من القوى الشيعية والكردية والسنية يكشف عما أسمته بمستوى "التوافق غير المسبوق" إزاء أحد المرشحين.وحذّر مراقبون وفقاً للصحيفة من أن تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة قد يكون مجرد محاولة إيرانية لكسب الوقت، من أجل إنضاج مشروع الإبقاء على الحكومة الحالية المستقيلة بقيادة عادل عبد المهدي.ونبهت الصحيفة في ذات الوقت إلى الخلفية السياسية للكاظمي، زاعمة إنه ينتمي إلى ما يعرف في السياسة العراقية بمسار العبادي، وهو نموذج سياسي اجترحه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي يقوم على فكرة تمتين العلاقات مع الولايات المتحدة والغرب ودول الخليج، مع الاحتفاظ بعلاقة باردة مع إيران، دون مواجهتها.تحديات كبرىبدورها دعت صحيفة "انديبندنت عربية" إلى ضرورة عدم استباق الأحداث، مشيرة إلى أن تكليف الكاظمي بتشكيل الحكومة ليس نهاية المطاف.وقالت "على الرغم من التوافق الشامل للقوى السياسية حول الكاظمي، لكن الطريق إلى كرسي رئاسة الحكومة يبدو وعراً جداً، حيث حظي محمد توفيق علّاوي عند تكليفه بتوافق عدد كبير من القوى السياسية وتحديداً الشيعية، إلا أن هذا التوافق سرعان ما تفكك، حيث تخلّت الكتل السياسية السنية والكردية عن دعمه، في حين اتهم علّاوي تلك القوى بأنها سعت لإفشاله لعدم اعطائه إياها حصصاً وزارية".من ناحية أخرى يعلل مراقبون المعرقلات التي واجهت المكلفين السابقين عموماً للمنصب، بأنها تأتي في إطار سعي الأطراف القريبة من إيران إدامة أمد حكومة المستقيل عادل عبد المهدي، فضلاً عن المخاوف من وصول شخصيات لها مواقف مناهضة للنفوذ الإيراني في البلاد.فيما أشاروا إلى أن قضية الحفاظ على حصص القوى السياسية في الحكومة تعد مسألة رئيسية في هذا الإطاربدوره قال واثق الهاشمي رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية إن "الكاظمي سيشكل حكومته خلال الثلاثين يوماً، وسيحظى بثقة البرلمان في ما يتعلق برئاسة الوزراء".ويلفت إلى أن "كل الترشيحات لمنصب رئيس أول جلسة"، مردفاً "العراق مقبل على مرحلة التوازن بين الولايات المتحدة وإيران فيما رئاسة الوزراء لم تأخذ في الاعتبار مطالب المحتجين، وصوت التدخلات الخارجية والمصالح السياسية أعلى من أصوات المحتجين".

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