التعليم العالي ترهن إجراء الامتحانات النهائية بتحقيق شرط

2020/04/10 | 18:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، يوم الجمعة، بأن الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2019 -2020 لن تجرى ما لم تعد الحياة لطبيعتها.

وقال المتحدث باسم الوزارة عدنان العربي في بيان ورد لشفق نيوز، إن "الكورس الأول في جميع الجامعات سينتهي في 26 أبريل/نيسان الجاري وسيقوم أستاذ المادة بتقييم الطلبة الذين التزموا بالتعليم الإلكتروني ومنحهم الدرجات التي يستحقونها".

وأشار إلى أن "الامتحانات النهائية لهذا العام الدراسي لن تجرى ما لم تعد الحياة لطبيعتها"، منوهاً إلى أن "هناك متسعا من الوقت للبدء بالكورس الثاني، ومشاريع التخرج ستقدم في نهاية السنة الدراسية".

وأضاف العربي أن "الوزارة لن تعجز عن إيجاد الحلول المستمرة للازمة الحالية والتحلي بالمرونة لإدارة الأزمة وإشراك الأساتذة بصناعة القرار كونهم الأقرب للواقع".

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