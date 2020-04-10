خلال 24 ساعة.. انكلترا تسجل 866 وفاة بكورونا

2020/04/10 | 18:07 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مسؤولون في قطاع الصحة إن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في مستشفيات إنكلترا زادت 866 شخصا في الأربعة والعشرين ساعة الماضية إلى 8114 شخصا.

وأضافوا أن المتوفين أعمارهم بين 27 عاما و100 عام.



وذكروا أن 56 منهم لم يكونوا يعانون من أي متاعب صحية من قبل، وفق رويترز.

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