كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في مستشفيات بريطانيا إلى 8114 حالة

2020/04/10 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت السلطات البريطانية اليوم الجمعة، تسجيل 866 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإ...





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