2020/04/10 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجمعة، أن الحشد الشعبي سيستمر في عمليات التحصين والتعفير...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الفياض من كربلاء: الحشد سيستمر بعمليات التحصين ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- كربلاء
أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجمعة، أن الحشد الشعبي سيستمر في عمليات التحصين والتعفير...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الفياض من كربلاء: الحشد سيستمر بعمليات التحصين ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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