الفياض من كربلاء: الحشد سيستمر بعمليات التحصين ضد كورونا

2020/04/10 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجمعة، أن الحشد الشعبي سيستمر في عمليات التحصين والتعفير...





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