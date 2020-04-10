الفياض من كربلاء: الحشد سيستمر بعمليات التحصين ضد كورونا


الفياض من كربلاء: الحشد سيستمر بعمليات التحصين ضد كورونا
2020/04/10 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- كربلاء

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجمعة، أن الحشد الشعبي سيستمر في عمليات التحصين والتعفير...

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