بيان هام من وزارة التعليم بخصوص العام الدارسي الحالي

2020/04/10 | 18:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عدنان العربي، الجمعة (10 نيسان 2020)، أن الامتحانات النهائية لهذا العام لن تجرى ما لم تعد الحياة لطبيعتها.

وقال العربي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكورس الأول في جميع الجامعات سينتهي في 26 /نيسان الجاري وسيقوم أستاذ المادة بتقييم الطلبة الذين التزموا بالتعليم الإلكتروني ومنحهم الدرجات التي يستحقونها "، مبينا أن "الامتحانات النهائية لهذا العام الدراسي لن تجرى ما لم تعد الحياة لطبيعتها ".

واضاف البيان أن "هناك متسعا من الوقت للبدء بالكورس الثاني ومشاريع التخرج ستقدم في نهاية السنة الدراسية وان الوزارة لن تعجز عن إيجاد الحلول المستمرة للازمة الحالية و التحلي بالمرونة لإدارة الأزمة وإشراك الأساتذة بصناعة القرار كونهم الأقرب ".

بغداد اليوم- كربلاء

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجمعة، أن الحشد الشعبي سيستمر في عمليات التحصين والتعفير للوقاية من فيروس كورونا، فيما جدد العهد بالسير على نهج القادة الشهداء.

وقال الفياض في مؤتمر صحافي مشترك خلال افتتاح مستشفى الشهي

بغداد اليوم-كربلاء

قال محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، الجمعة، الحشد الشعبي استطاع بناء مستشفى كامل بفترة اقل مما قامت به دول.

ورأى الخطابي في مؤتمر صحفي، إن "مستشفى القائد الشهيد المهندس هو صرح طبي وحالة فريدة من نوعها"، مبين

بغداد اليوم- متابعة

أعطى الكرملين، اليوم الجمعة نظرة إيجابية للتفاهمات التي توصلت إليها دول مجموعة "أوبك+" بقيادة موسكو والرياض، أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، خلال حديثه للصحفيين اليوم الجمعة،

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