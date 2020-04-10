2020/04/10 | 18:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عدنان العربي، اليوم الجمعة، أن الامتحانات النهائية لهذا العام لن تجرى ما لم تعد الحياة لطبيعتها.وقال العربي في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “الكورس الأول في جميع الجامعات سينتهي في 26 /نيسان الجاري وسيقوم أستاذ المادة بتقييم الطلبة الذين التزموا بالتعليم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان هام من وزارة التعليم بخصوص العام الدارسي الحالي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان هام من وزارة التعليم بخصوص العام الدارسي الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).