فالح الفياض يعلن المباشرة بانشاء مستشفى متخصص لعلاج مصابي كورونا في السماوة

2020/04/10 | 18:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي الأستاذ فالح الفياض، الجمعة، عن المباشرة بإنشاء مستشفى متخصص لعلاج مصابي فيروس كورونا في مدينة السماوة.وقال الفياض في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى الاعلام ، إن “كوادر الحشد الشعبي ستباشر بإنشاء مستشفى متخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا في مدينة السماوة سعة ١٠٠ سرير”.وأضاف الفياض، أنه

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