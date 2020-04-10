الحزب الإسلامي: تكليف الكاظمي خطوة مهمة نتمنى ان تعالج الأزمة السياسية

2020/04/10 | 18:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وصف الحزب الإسلامي العراقي، تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، بأنها “خطوة مهمة كونها حظيت بتوافق ودعم الكتل السياسية المختلفة”.وقال الحزب في تصريح صحفي أصدره بهذا الخصوص، ان الاجماع الوطني اليوم ضرورة لازمة لمعالجة الأوضاع السياسية التي أصيبت بالشلل منذ تشرين الأول من العام الماضي، وزاد منها انتشار وباء كورونا، الأمر الذي يتطلب تظافر الجهود […]

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