وزارة التعليم ترهن الامتحانات النهائية بهذا الأمر

2020/04/10 | 18:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عدنان العربي، اليوم الجمعة، أن الامتحانات النهائية لهذا العام لن تجرى ما لم تعد الحياة لطبيعتها.وقال العربي في بيان تلقته “يس عراق”، إن “الكورس الأول في جميع الجامعات سينتهي في 26 /نيسان الجاري وسيقوم أستاذ المادة بتقييم الطلبة الذين التزموا بالتعليم […]

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