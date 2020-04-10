عبدالرزاق_دحنون - عبدالرزاق دحنون - الفيروسات

2020/04/10 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون كسرة صغيرة من الحياة تنبعث كالعنقاء من الرمادما هي الفيروساتعلى مدى أكثر من مئة عام، غيّرت المؤسسة العلمية الرسمية رأيها فيما يتعلق بماهية الفيروسات، فلقد اعتُبرت في البداية سموماً، ثم أحد أشكال الحياة، وفي ما بعد كيميائيات حيوية، وينظر إليها في الوقت الحالي على أنها تقع في منطقة وسطية بين الكائنات الحية والأشياء غير الحية، فهي لا تتضاعف بقدرتها الذاتية، إنما تتمكن من القيام بذلك و......

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