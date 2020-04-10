الخارجية تعلن تسجيل 6 حالات وفاة للجالية العراقية وتكشف العدد الكلي للمصابين

2020/04/10 | 18:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف، الجمعة، تسجيل 6 حالات وفاة للجالية العراقية، فيما كشف العدد الكلي للمصابين في عموم العالم.وقال الصحاف في بيان، أنه “تم تسجيل 6 حالات وفاة، واحدة في ألمانيا، و 2 في بريطانيا، و3 في الولايات المتحدة الأمريكية و30 إصابة، 20 منها في ألمانيا، و10 في بريطانيا لأبناء الجالية […]

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