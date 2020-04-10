شركة بصرية تتبرع باقنعة بلاستيكية للمؤسسات الصحية في كربلاء

2020/04/10 | 18:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله/ ..تبرعت شركة محلية متخصصة بصناعة الانابيب البلاستيكية في محافظة البصرة ، بمئات الاقنعة البلاستيكية كهدية الى المؤسسات الصحية في كربلاء للوقاية من فايروس كورونا .وقال نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي في تصريح لـــ ( المستقلة ) اليوم الجمعة ، إن “مدير شركة جداول الفرات هادي […]

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