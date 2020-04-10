فالح الفياض : الحشد سيستمر بعمليات الاغاثة والتعفير والتحصين ضد فيروس كورونا

2020/04/10 | 18:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أن الحشد سيستمر بعمليات الاغاثة والتعفير والتحصين ضد فيروس كورونا.

وقال الفياض خلال افتتاح مستشفى للحشد في كربلاء، إن الحشد دائم التواصل مع الشعب، وسيستمر بعمليات الاغاثة والتعفير والتحصين ضد كورونا مشيرا الى ان هذه المستشفى تعبر عن مشاركة الحشد بالدفاع عن ابناء الشعب.

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