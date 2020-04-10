ميرزا : البلاد تعاني من ثلاث أزمات كبيرة والكاظمي سيحقق النجاح بمهمته

2020/04/10 | 18:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد عضو مجلس النواب شيروان ميرزا، على ضرورة تشكيل الحكومة المقبلة بأسرع وقت ممكن.

وأكد ميرزا في تصريح، ان البلاد تمر الآن بثلاث أزمات كبيرة، وهي الازمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، والازمة الاقتصادية التي تسبب بها تدهور أسعار النفط، اضافة الى ازمة عدم وجود حكومة كاملة الصلاحية قادرة على التعامل مع الوضع الراهن، مما اثقل كاهل المواطنين، معربا عن توقعاته بأن ينجح رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي في مهمته، لما يحظى به من دعم مختلف الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية.

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