بعد تكليفه لرئاسة الحكومة... هذه أبرز الملفات التي سيبحثها الكاظمي

2020/04/10 | 18:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي في اول كلمة له بعد التكليف، إنه سيقدم تشكيلته الوزارية في اسرع وقت مع البرنامج الحكومي، مؤكدا أن سيادة ...

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