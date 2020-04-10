لليوم الثاني انخفاض إصابات كورونا في العراق: 47 إصابة جديدة

2020/04/10 | 18:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وزارة الصحة تسجل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا الصحة : الإصابات موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة ١١النجف الأشرف ٣السليمانية ٤أربيل ٩كربلاء ٣البصرة ٥واسط ١٠صلاح الدين ١المثنى ١ الوفيات : حالة واحدة في بغداد / الرصافة الشفاء: ٥٤ حالة،وكما يلي:بغداد/ الكرخ ٦بغداد/ الرصافة ٣النجف ١٠اربيل […]

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