سائرون: سنكون داعمين للكاظمي مادام متمسكا ومنفذا لتعهداته

2020/04/10 | 18:59 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، اليوم الجمعة، ان تسمية رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي "خطوة مهمة" لانهاء هذا الملف والالتفات لملفات اخرى تنتظر الحل.وقال الشمري في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "تحالف سائرون لم يعترض على تسمية المكلف وسنكون داعمين له ما دام متمسكا ومنفذا لتعهداته ودون الميل للضغوطات السياسية من هنا وهناك".واضاف ان "ما يهمنا كتحالف المضي بتشكيل حكومة جديدة وفق المواصفات التي يطالب بها الشارع بعيدا عن اية املاءات لاتخدم الواقع الداخلي".وأكد النائب على "ضرورة ان تعي القوى والكتل السياسية ان اي تاخير بتشكيل الحكومة لايخدم احدا وخاصة بما يتعلق بالدستور ومواده المتعلقة بهذا الملف".

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