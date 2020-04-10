تفاصيل الهزة الارضية التي ضربت مدينة السليمانية اليوم

2020/04/10 | 19:09 - المصدر: بغداد اليوم

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سجلت مراصد وزارة النقل العراقية حدوث هزة ارضية مساء الجمعة ، الموافق 10/4/2020 في تمام الساعة (4،19...





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