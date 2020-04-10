2020/04/10 | 19:17 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – ذیاب غانم في ظل الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، قامت مجموعة هيفي المتطوعة، بدعم عمل خيري، برش مخيمي جم مشكو ودركار بالمواد المعقمة.في الوقت الذي عجزت الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية بتعقيم مخيمات النازحين، بدأ الأيزيدية بالعمل كخدمة لاهاليهم في المخيمات.“فيصل علي” منظم مجموعة هيفي المتطوعة تحدث لــ “ايزيدي 24” …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كروب “هيفي” يقوم بتعقيم مخيمين في زاخو) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كروب “هيفي” يقوم بتعقيم مخيمين في زاخو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).