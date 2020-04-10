2020/04/10 | 19:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، اليوم الجمعة، ان تكليف مصطفى الكاظمي برئاسة الوزراء، موافق لأحكام الدستور وجاء بتأييد الكتل البرلمانية وبضمنها الكتلة الأكبر.وقال زيدان في بيان، تلقت “يس عراق” نسخة منه “بتاريخ 9 نيسان الجاري اصدر رئيس الجمهورية المرسوم الجمهوري رقم (12) الذي كلف بموجبه المرشح من الكتل النيابية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاضي فائق زيدان: تكليف الكاظمي موافق لأحكام الدستور وبتأييد الكتلة الأكبر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاضي فائق زيدان: تكليف الكاظمي موافق لأحكام الدستور وبتأييد الكتلة الأكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).