2020/04/10 | 19:24 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب حزب الله معترضة على تكليف الكاظمي محملة الكتل السياسية و قادتها اللوم) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتائب حزب الله معترضة على تكليف الكاظمي محملة الكتل السياسية و قادتها اللوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).