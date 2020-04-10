الحداد يطالب بالتحقيق في اغتصاب أفراد أمن لامرأة كوردية معاقة في كركوك

2020/04/10 | 19:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب نائب رئيس البرلمان العراقي بشير الحداد يوم الجمعة بالتحقيق في قضية اغتصاب أفراد أمن لامرأة كوردية معاقة على حاجز أمني في ناحية بردي بمحافظة كركوك.

وأدان الحداد في بيان ورد لشفق نيوز، حادث الاغتصاب، مشيراً إلى أنه أبلغ الحكومة الاتحادية العراقية عبر كتاب رسمي بفتح تحقيق في القضية ومعاقبة الجناة.

وأضاف أنه طلب أيضاً من أعضاء مجلس النواب في كركوك بالتحقيق في الحادث ومتابعة مجرياته، واصفاً الحادث بـ"البشع والذي يحط من كرامة المواطن الكوردي".

وشدد الحداد بالقول، إنه یجب بذل أقصی الجهود لإرجاع قوات البیشمرکة إلى المناطق المتنازع عليها لحماية الكورد.

ويجري تداول مقطع مصور لشرطي يقوم باغتصاب امرأة معاقة كوردية عقياً بينما يقوم عنصر يعتقد أنه من الحشد الشعبي بتصوير الواقعة على حاجز أمني في ناحية بردي بمحافظة كركوك.

وأثارت الواقعة استياء وغضباً واسعين في إقليم كوردستان.

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