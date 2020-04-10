2020/04/10 | 19:28 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحداد يدين الاعتداء على سيدة كوردية ويطالب بفتح تحقيق فوري

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