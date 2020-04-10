الخارجية تعلن توفر باصات لنقل العراقيين العالقين في الرياض

2020/04/10 | 19:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، توفر باصات لنقل العراقيين العالقين في مدينة الرياض.

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