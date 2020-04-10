2020/04/10 | 19:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف الحجامي، مساء اليوم الجمعة، ان مناطق الكرخ من العاصمة لم تشهد تسجيل اي اصابة بفيروس كورونا، في اشارة الى تراجع انتشار الفيروس.ونشر الحجامي عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، وتابعته "كلكامش برس" الموقف اليومي للاصابات بكورونا في جانب الكرخ، واكد فيه خلو دائرته من تسجيل اية اصابة.واوضح ان عدد الاصابات التراكمية تبلغ 59 والوفيات 3 وحالات الشفاء بلغت 30 حالة.

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