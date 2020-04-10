تعافي 8 مصابين بكورونا في أربيل

2020/04/10 | 19:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة أربيل يوم الجمعة تعافي ثمانية مصابين بفيروس كورونا من المرضي في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز، إن ثمانية أشخاص مصابين بالفيروس تعافوا من المرض بشكل تام، ما رفع مجمل عدد المتعافين إلى ٣٧ في المحافظة.

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