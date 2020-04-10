صحة واسط تعلن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

2020/04/10 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- اربيل

اكد محافظ اربيل ، فرست صوفي، الجمعة (10 نيسان 2020)، أن الوضع تحت السيطرة بشأن فيروس كورونا، وامام المحافظة 6 ايام حاسمة بهذا الخصوص.

وقال صوفي في مؤتمر صحفي، إن "الكوادر الصحة في الإقليم اجرت 11400 فحص طبي لحلات مشتبه با

بغداد اليوم-واسط

أعلنت دائرة صحة محافظة صحة واسط، الجمعة، نتائج فحص ملامسين لمصابين بفيروس كورونا وعدهم 134 شخصاً.

وذكرت دائرة صحة الكوت، في بيان موجز، أن "نتائج فحص ملامسين للحالات الموجبة وايضاً المسح الميداني وعددها 134 فحصا كانت سالبة&

بغداد اليوم بغداد

سجلت مراصد وزارة النقل العراقية حدوث هزة ارضية مساء الجمعة ، الموافق 10/4/2020 في تمام الساعة (4،19،36) في قضاء كلار في محافظة السليمانية

وبينت المراصد الزلزالية في بيان نشرته وزارة النقل وتلقته (بغداد اليوم): ان "ق

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