الكشف عن مواصفات دواء ياباني ضد كورونا

2020/04/10 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت وسائل الإعلام المصرية عن مواصفات الدواء الياباني لمعالجة فيروس كورونا، بعد إعلان وزير التعل...





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