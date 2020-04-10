محافظ أربيل: الوضع تحت السيطرة وأمامنا 6 أيام حاسمة بخصوص كورونا

2020/04/10 | 19:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- اربيل

اكد محافظ اربيل ، فرست صوفي، الجمعة (10 نيسان 2020)، أن الوضع تحت السيطرة بشأن فيروس كورونا، وامام ...





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