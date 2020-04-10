2020/04/10 | 19:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو غراف: كورونا يرهق العراقيين.. حزن وألم من صعوبة العيش وغضب كبير على الحكومة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو غراف: كورونا يرهق العراقيين.. حزن وألم من صعوبة العيش وغضب كبير على الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).