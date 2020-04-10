نجدة بغداد تعلن اعتقال 52 شخصا اليوم

2020/04/10 | 19:44 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية نجدة بغداد، الجمعة، عن اعتقال 52 شخصا في العاصمة اليوم، مبينة ان هؤلاء خالفوا قرار حظر التجوال.

وقالت في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "من خلال تطبيق وتنفيذ التعليمات الصادره من خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا بتطبيق حظر التجوال ضمن العاصمة بغداد، تمكنت دوريات شرطة نجدة بغداد من القبض على ٥٢ شخصا".

واضافت ان "هؤلاء خالفوا ضوابط حظر التجوال"، مشيرة الى انه "تم تسليمهم إلى مراكز الشرطة اصوليا".





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