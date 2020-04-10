مسؤول أميركي: تهديد إيران والفصائل لقواتنا ما زال كبيراً في العراق

2020/04/10 | 19:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانَت #إيران حتى عام 1979 ترتبط بعلاقة جيدة مع #أميركا، حينما كان يحكمها الشاه #محمد_رضا_بهلوي، لكن ذاك العام أنهى تلك العلاقة بعدما أنهَت ما تعرف بالثورة الإسلامية الإيرانية حكم الشاه.منذ عام 1979، تحول الحكم…

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