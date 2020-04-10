2020/04/10 | 19:51 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن توفير باصات لنقل العراقيين العالقين في مدن السعودية الى مكة تمهيدا لإعادتهم الى البلاد.

وذكر المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة احمد الصحاف في بيان تلقته "الغد برس"، ان "سفارة جمهورية العراق لدى الرياض وبالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة السعودية توفر باصات لنقل العراقيين العالقين في الرياض وحفر الباطن الى مكة تمهيداً لإعادتهم الى العراق في اسرع وقت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تعلن توفير باصات لنقل العراقيين من مدن السعودية الى مكة تمهيدا لاعادتهم للعراق) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تعلن توفير باصات لنقل العراقيين من مدن السعودية الى مكة تمهيدا لاعادتهم للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).